Messina tra le prime tre province siciliane per importo medio dei mutui richiesti

Il mercato dei mutui in Sicilia è in ripresa e Messina si posiziona al terzo posto nella classifica regionale per importo medio richiesto. Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it e Mutui.it, nel 2024 la richiesta media di finanziamento per l’acquisto di un’abitazione nella provincia messinese ha raggiunto i 113.697 euro, un dato in crescita rispetto all’anno precedente.

A livello regionale, il trend è positivo, con un incremento del 6% nell’importo medio richiesto e un aumento del 5% nel numero delle domande. Anche il valore medio degli immobili oggetto di mutuo è salito a 171.317 euro (+4%). L’incremento delle richieste di surroga, passate dal 17% del 2023 al 24% del 2024, ha contribuito a rafforzare il mercato, grazie anche alla riduzione dei tassi di interesse applicati ai mutui.

Messina si conferma dunque una delle province più attive nel settore, dietro solo a Palermo e Catania, segnando una crescita che riflette l’andamento positivo del mercato immobiliare siciliano.