Messina, dalla settimana prossima il Ponte Mella riaperto il traffico (a senso unico alternato)

Sembra esserci una svolta per la viabilità nella zona della strada statale 113 a San Saba. Durante i lavori della sesta commissione consiliare l’Anas che gestisce l’arteria ha fatto due annunci. Il primo riguarda la possibilità che già nella prossima settimana possa essere aperto al transito in senso unico alternato il ponte Mella che è chiuso oramai da una decina di giorni dopo il cedimento strutturale dovuto al maltempo. I lavori di messa in sicurezza sono terminati e ora si attende solo lo spostamento di alcuni sottoservizi.

La seconda notizia invece è sul medio tempo perché lo stesso ponte sarà demolito e ricostruito in tre mesi. Durante i quali la viabilità potrà essere garantita dalla realizzazione di una pista alternativa proprio a monte del ponte Mella e che porta da contrada Corridore alla zona del depuratore. Una volta realizzato questo guado potranno iniziare i lavori di rifacimento del ponte. La riconsegna dell’intera opera, e quindi, il ritorno al doppio senso di circolazione è prevista prima dell’estate.