Letojanni, vincita da mezzo milione di euro al "Gratta e Vinci"

A Letojanni si è registrata una vincita da mezzo milione di euro. È successo grazie ad un tagliando “Gratta e Vinci” della serie “Numerissimi” del costo di 5 euro.

Si tratta proprio dell’importo più alto che è possibile aggiudicarsi in questo tipo di lotteria istantanea. Ne sono stati previsti solo cinque, con la probabilità di uno ogni 7.680.000 biglietti.

È stato venduto in una tabaccheria del quartiere Baglio, in via Vittorio Emanuele, il 12 febbraio scorso. Non si è saputo niente, però, fino a questo pomeriggio, quando la notizia è stata diffusa dal titolare, Giovanni Maccarrone, che ha avuto conferma da Lotterie Nazionali, che ha inserito quella di Letojanni al terzo posto tra le vincite più alte della settimana: è stata la maggiore in Sicilia, seguita, in quarta posizione, da una di 200.000 euro registrata a Spadafora.

Il fortunato possessore del tagliando vincente non si è fatto scoprire, e non sarà certamente facile da individuare. È da escludere che si tratti di un turista: in questo periodo ce ne sono pochissimi e sono esclusivamente stranieri, poco interessati ai giochi italiani.