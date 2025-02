Le Eolie location del kolossal sull’Odissea. Primi sopralluoghi a Lipari e Vulcano

Le isole di Eolo nell’Odissea hanno recitato un ruolo di primo piano. Nel libro X, versetti 1-25, si racconta che ospitarono Ulisse reduce dalla Guerra di Troia. Si narra che Eolo lo ospitò e gli donò un otre di pelle dentro la quale erano rinchiusi i venti contrari alla navigazione.

La leggenda vuole che, durante il viaggio, Ulisse fece soffiare solo il dolce Zefiro ma mentre egli dormiva, i suoi compagni, credendo che l’otre fosse piena di tesori, l’aprirono liberandone i venti che scatenarono una terribile tempesta dalla quale si salvò solo la nave di Ulisse.

E l’arcipelago eoliano ospiterà tra qualche mese il cast del kolossal sull’“Odissea” di Christofer Nolan. L’uscita del film è prevista per il 17 luglio 2026.

Nella giornata di ieri, alcuni responsabili della Universal Pictures, la società di produzione hanno effettuato delle ricognizioni a Lipari e Vulcano, le isole che assieme a Panarea saranno interessate dalle riprese. Top secret i luoghi individuati, anche se i residenti anticipano luoghi suggestivi come la “Grotta del cavallo” di Vulcano, la “Pietra del Bagno” di Lipari e Basiluzzo di Panarea. Nei giorni scorsi altri sopralluoghi hanno interessato altri Paesi del Mediterraneo. In Grecia la location ha riguardato a pochi chilometri dall’abitato di Pylos, la Grotta di Nestore, le spiagge di Voidokilia e di Almyrolaka, il Castello di Methoni e l’Acrocorinto. In Marocco, ci sono le prime immagini relative alla costruzione del set della città di Troia con il mitico “Cavallo”, di oltre sei metri. Luogo dell’evento è Ait Ben Haddou.