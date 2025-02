Allarmi a Villafranca e Saponara: torrenti come rampe o discariche

È allarme rifiuti nei torrenti con la conseguente necessità di adottare misure di contrasto al fenomeno, come condizione essenziale per la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente. Il gruppo politico "Uniti per Villafranca - Sud chiama Nord" ha diffuso un'immagine del torrente Calvaruso dove una specifica area è stata sottoposta sotto sequestro giudiziario. Da quanto emerge, così come riferisce l'assessore Francesco Coiro, è stato posizionato del materiale in maniera illegittima (probabilmente per la realizzazione di una rampa).

La circostanza è in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti. «Il torrente non è una discarica. E purtroppo nemmeno l’accaduto riesce a farcelo capire», scrive il gruppo "Uniti per Villafranca - Sud chiama Nord", che lancia quindi un appello sociale contro ogni forma di inciviltà. In generale le discariche diffuse nel territorio sono causa dell’inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e i rischi sono evidenti con il trascinamento dei rifiuti in mare. Un allarme che arriva da più parti. Spostandosi infatti nella confinante cittadina di Saponara, anche qui destano forte preoccupazione alcune situazioni incresciose. Nella giornata di ieri, la polizia locale, guidata dal comandante Daniele Lo Presti, è intervenuta nell’alveo del torrente in prossimità del ponte ferroviario, a causa della presenza di sacchetti contenenti rifiuti solidi urbani abbandonati da ignoti durante la notte precedente. Con l’ausilio degli operatori ecologici, gli agenti della polizia municipale locale, ispezionando i rifiuti, sono riusciti a risalire ai dati del presunto produttore del rifiuto il quale sarà convocato nella sede degli uffici per le azioni consequenziali e sanzionatorie previste dall’ordinanza sindacale 30 dell'1 ottobre 2020.