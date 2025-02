Basile sulla nomina di Trovato: "Grazie a Schifani. L'obiettivo è mettere la parola fine sulle baraccopoli di Messina"

Il sindaco Federico Basile in merito alla nomina del nuovo sub-commissario per il risanamento della città di Messina così commenta: “Esprimo apprezzamento per la nomina di Santi Trovato, esperto professionista che ha ricoperto in questi anni incarichi di responsabilità, anche nell’ambito del Comune di Messina”. “Ringrazio il presidente Schifani per la sua tempestività - evidenzia Basile - auspicando un percorso che ci veda fortemente impegnati, con la necessaria sinergia tra Regione e Comune, per il proseguimento delle azioni volte ad assicurare a tutte le persone che ancora vivono nelle baracche un alloggio dignitoso. L’obiettivo congiunto è mettere la parola fine alla vicenda delle baraccopoli di Messina, un percorso avviato dal 2018 in poi con l’amministrazione De Luca e proseguito nel corso di questi anni con i risultati raggiunti e quelli che intendiamo ancora fare, utilizzando al meglio le risorse a disposizione per il bene di una fetta della nostra comunità”. La nomina dell’ing. Trovato è stata ufficializzata oggi, martedì 18 febbraio 2025, con provvedimento del presidente della Regione siciliana Renato Schifani, che ha revocato l’incarico all’avv. Marcello Scurria, affidandolo all’attuale capo del Genio Civile.