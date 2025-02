Rassegna stampa 18-02-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, allarme arsenico: ispezione nel deposito terre di Villaggio Unrra

- Messina, trovato un altro telefono in carcere: c'è un nuovo indagato rispetto ai 34 iniziali

- Messina, Scurria accusa Basile: «Lui il “mandante”». Polemiche per la procedura di revoca dall’incarico

- Messina, la Stazione Centrale si rifà il look: pensiline dei binari rinnovate. Investimento di Rfi da 60 milioni di euro

- "Parte da Messina il tour dei 25 anni di Geronimo Stilton"

- "Missione in Antartide, c’è anche una ricercatrice messinese"

In provincia

- Barcellona, il dissesto e il ritardo del bilancio: la Regione chiede riscontri urgenti e al Comune si scatena la polemica

- Sant’Alessio Siculo, un cittadino chiede atti sulla passerella: il Tar condanna il Comune omissivo

- Capo d’Orlando, torna percorribile la via Sidoti: altri 280.000 euro buttati... in mare?