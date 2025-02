MessinaServizi, si affidano prelievo e trasporto dei rifiuti

MessinaServizi Bene Comune si appresta ad affidare nuovamente il prelievo, trasporto e trattamento della frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale. Un appalto di durata biennale, mediante gara a procedura aperta telematica che riguarda il noleggio di automezzi relativi alla manutenzione del verde e il servizio di spazzamento. Il valore totale è di 16 milioni di euro, con importo a base di gara di 8 e data di scadenza fissata per il 31 marzo prossimo.

I punti di ritiro sono la piattaforma di Pace, l’autocentro di MessinaServizi Bene Comune in via Salandra e altri Centri di raccolta ubicati all’interno di un raggio di 20 km dal centro cittadino e comunque funzionalmente serviti dalle uscite autostradali. Il quantitativo complessivo presunto di frazione organica dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (Forsu) da prelevare, trasportare e trattare nel periodo di 24 mesi è stimato in 50.000 tonnellate. Il prelievo dovrà avvenire mediante semirimorchi autocompattanti a tenuta stagna (almeno dieci), ovvero, a discrezione della società presieduta da Mariagrazia Interdonato, mediante cassoni scarrabili e/o semirimorchi a carico posteriore a tenuta stagna in numero idoneo alla quantità da prelevare, a cura e spese dell’impresa aggiudicataria, la quale dovrà approntare tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle operazioni in condizioni di assoluta sicurezza e di rispetto della normativa ambientale. La quantità prelevata dovrà risultare dai formulari di carico e scarico e verificata presso l’impianto di destino con l’apposita pesa posta all’ingresso. Le operazioni di prelievo e trasporto dovranno avvenire di norma e preferibilmente nella fascia oraria dalle 6 alle 19 e a proposito del trattamento, l’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in grado di poterne garantire il trattamento in un impianto di destinazione finale regolarmente autorizzato. (r.d.)