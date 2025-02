Messina, sbarca a Castanea il progetto Erasmus+: “Il processo democratico” per avvicinare i giovani alle istituzioni

Si è svolto sabato pomeriggio, a Castanea, l’evento in occasione del progetto Erasmus+ “Il processo democratico”, l’iniziativa dell’associazione Metropolis di Messina, in questo caso ospitata dal Movimento Nuova Castanea, che ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani alle istituzioni democratiche facendone comprendere il funzionamento.

Durante l’appuntamento, a cui hanno preso parte diverse realtà del luogo quali l’Associazione Culturale Giovanna D’Arco, l’Asd Castanea Calcio, la Pro Loco, il Movimento Nuova Castanea (associazione giovanile), oltre che gli esponenti del quartiere Mimmo Fornaro, Gianni Celi e Massimo Costanzo, insieme alla consigliera comunale Margherita Milazzo, i giovani partecipanti al progetto dell’associazione Metropolis hanno illustrato i risultati ottenuti durante i dieci mesi precedenti, nonché le attività svolte al fine di perseguire gli obiettivi dell’iniziativa e quelli che saranno i prossimi appuntamenti. In particolare, è stata anche raccontata l’esperienza della settimana precedente in zona Sud, a Giampilieri, dove si è tenuto un evento gemello.

Successivamente, è stato il momento del dibattito, a quale hanno preso parte i giovani della zona, i cittadini, le associazioni e gli esponenti politici. Durante la discussione costruttiva si è parlato dell’importanza di coinvolgere i giovani, di farli avvicinare alla politica, del ruolo dell’Unione Europea e delle istanze del territorio.

Al termine dell’appuntamento si è tenuto un rifresco per tutti i presenti.