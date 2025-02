Messina, pedone investito da un'auto in via Don Blasco: conducente non si ferma ma poi si presenta alla Polizia municipale

Un uomo di 86 anni è stato centrato da un'auto stamattina poco prima delle 11 nella nuova via Don Blasco. L'ennesimo pedone investito a Messina mentre attraversava la strada. L'anziano è ora ricoverato al Policlinico dov'è giunto in ambulanza in codice rosso ma fortunatamente, secondo i medici, non in pericolo di vita.

L'anziano era appena uscito dal centro commerciale Maregrosso e stava attraversando l'arteria per raggiungere l'auto parcheggiata sul lato opposto. Ma proprio in quel momento è sopraggiunta una Volksvagen Golf condotta da un 56enne che lo ha investito. L'automobilista, forse preso dal panico, non si è fermato subito a prestare soccorso ed ha proseguito la marcia sebbene alcuni testimoni avessero annotato il numero di targa. Poco dopo, resosi conto che comunque non avrebbe avuto scampo, si è presentato nella vicina caserma della Polizia Municipale spiegando l'accaduto.

L'86enne invece è stato trasportato con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso del Policlinico dove gli sono state prestate le prime cure.

Sul posto dell'incidente la sezione Infortunistica della polizia Municipale diretta dal commissario Giovanni Arizzi e lo stesso comandante del corpo, Giovanni Giardina che hanno avviato le indagini.

Al vaglio degli investigatori, grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, la posizione dell'automobilista. Nei suoi confronti potrebbe scattare una denuncia per omissione di soccorso.