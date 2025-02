Il comune di Messina partner di un progetto europeo per la parità di genere negli appalti pubblici

Il progetto vede la partecipazione di otto città europee e due autorità regionali, tra cui Zagabria (Croazia), Koszalia (Polonia), Ibrany (Ungheria), Alcoy (Spagna), Umea (Svezia), oltre all'Autorità per lo Sviluppo ed i Progetti Internazionali del Cantone di Zenica-Doboi (Bosnia Erzegovina) e l'Associazione per lo Sviluppo della Contea di Satu Mare (Romania). Il coordinamento dell'iniziativa è affidato al Comune portoghese di Vila Nova de Famalicão.

L'obiettivo: promuovere l'uguaglianza di genere negli acquisti pubblici

"GenProcure" si concentra sull'attuazione dell'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che promuove l'uguaglianza di genere. Attraverso questo progetto, gli enti locali potranno sviluppare strumenti tecnici per integrare i principi di pari opportunità nelle gare d'appalto, assicurando che i criteri di selezione e valutazione degli appalti riflettano principi di equità e inclusione.

A Messina, un gruppo di supporto formato da istituzioni e associazioni locali ha già avviato un'indagine per comprendere la percezione dei cittadini sulle politiche di genere a livello locale. Il questionario, anonimo, servirà come strumento per raccogliere dati utili al miglioramento delle politiche pubbliche in materia di parità di genere.

Un passo avanti per le politiche di inclusione

Grazie alla sua partecipazione a "GenProcure", Messina si pone all'avanguardia nella sperimentazione di nuove politiche di acquisto pubblico sensibili alle tematiche di genere. L'iniziativa non solo rafforzerà la cooperazione internazionale tra le città partner, ma rappresenterà anche un'opportunità concreta per le istituzioni locali di adottare strumenti più efficaci nel contrasto alle disuguaglianze di genere. Nei prossimi mesi, il progetto entrerà nel vivo con la realizzazione di studi, incontri e scambi di esperienze, con l'obiettivo di definire modelli di appalto pubblico che possano essere replicati in tutta Europa.