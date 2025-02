Policlinico di Messina: per la prima volta in Sicilia un crociato è stato “riparato” in artroscopia

Tornerà presto a giocare a calcetto il giovane di 29 anni a cui nei giorni scorsi è stato “riparato” il legamento crociato dall’équipe di Ortopedia del Policlinico di Messina, diretta dal Prof. Danilo Leonetti.

Si tratta, come precisato dai sanitari, del primo intervento di questo tipo eseguito in Sicilia: una vera riparazione, non una ricostruzione, realizzata in artroscopia con una tecnica chiamata “ACL-Repair” che ha permesso di riparare il legamento crociato anteriore, in questo caso completamente rotto. Il metodo tradizionale di solito prevede una ricostruzione con innesti tendinei, in tale circostanza invece – grazie a una diagnosi tempestiva – è stato possibile intervenire in fase acuta sfruttando il potenziale riparativo e di guarigione del Legamento crociato Anteriore. Una tecnica che avviene nel pieno rispetto dell’anatomia del ginocchio, con l’obiettivo di ripristinarne la completa funzionalità preservando la funzione e il movimento del legamento stesso, inteso come organo sensorio.