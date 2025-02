Parcheggio al Faro, svolta attesa da decenni a Messina: al via la riqualificazione dell’area Torri Morandi

Si comincia. Dopo molti anni di attese, iniziano opere essenziali per liberare Torre Faro, soprattutto d’estate, dalla morsa e dai danni di un traffico frutto della sua bellezza e attrattività, ma sproporzionato alla sua viabilità interna sprovvista di alternative, e all’insufficienza dei posti auto disponibili per la balneazione.

Se ne parla da decenni, adesso il primo lotto diventa realtà. Come tutti gli abitanti della via Pozzo Giudeo hanno letto nel tabellone comunale, iniziano proprio oggi gli interventi del primo stralcio della Riqualificazione delle aree di Capo Peloro. Si tratta del potenziamento del parcheggio Torri Morandi e delle aree adiacenti, per un importo di oltre 1 milione e 935.000 euro. Opere che sono state finanziate dal Pnrr in attuazione del Piano urbano integrato di Capo Peloro, progettate a livello esecutivo dall’impresa Star Consulting Srl e aggiudicate a Imprendo Italia Spa. La direzione dei lavori è stata affidata dal Comune all’architetta Valentina Guerrini e all’architetto Bruno Di Sarcina mentre il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Vito Leotta. La durata degli interventi è significativamente fissata in 150 giorni, vale a dire in 5 mesi netti, e se tale tempistica stringente sarà rispettata (dal 10 febbraio) a partire dal prossimo 10 luglio, a stagione balneare ancora non troppo inoltrata, si potranno già raccogliere i frutti preziosi di quest’intervento. Una bella soddisfazione e al contempo un’ulteriore sfida, non facile, per il sindaco Federico Basile, l’assessore Salvatore Mondello e l’intera Giunta. La posta in gioco a Capo Peloro, peraltro, va molto oltre il miglioramento del parcheggio, preannuncia lo scacchiere decisivo, in termini di qualità della vita, rappresentato dalla nuova strada “Torri Morandi - Marina di fuori”. Ma procediamo con ordine e partiamo dalla nuova opera che si realizza da oggi nell’area Torri Morandi di via Pozzo Giudeo.