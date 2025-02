Nizza di Sicilia, tra pacchi e raccomandate c’era pure... l’amore. La storia di Daniele e Agata dipendenti di Poste Italiane

A Nizza di Sicilia c’è una coppia che ha visto sbocciare l’amore nell’inconsueta location di un ufficio postale, e più precisamente dietro ad uno sportello. Perché Daniele e Agata sono entrambi dipendenti di Poste Italiane e, fino a pochi anni fa, erano dei colleghi che condividevano la sede di lavoro.

Nel 2020 Daniele Spadaro, di Nizza di Sicilia e oggi 37enne, era il direttore dell’ufficio postale, mentre Agata Iannello, 35enne di Monforte San Giorgio, arrivava da un’altra sede per prendere possesso dello sportello di piazza Colonnello Interdonato. Per i due colleghi nel primo periodo le giornate lavorative trascorrevano con le consuete attività e il rapporto si limitava alla collaborazione. Poi, pian piano, tra i due dipendenti è scoccata la... scintilla.

«Agata per me è stata di grande supporto – sottolinea Daniele -. Nutrivamo già stima reciproca ma la sua vicinanza ci ha fatto scoprire più uniti di quanto credessimo». Un interesse che Agata aveva già sospettato quando si era presentata l’occasione di cambiare ufficio e avvicinarsi a casa, racconta: «Daniele tentò di convincermi in tutti i modi a non andar via. Mi parlava del nostro affiatamento come squadra e di quanto fossimo apprezzati dai clienti. Riuscì a convincermi, e in seguito capii che sotto sotto c’era anche altro». Per i due, avviata la relazione, le strade lavorative si dividono e Daniele si trasferisce nell’ufficio di S. Teresa di Riva dove lavora come collaboratore.

Complice il periodo di Covid e le restrizioni legate alla pandemia, Agata e Daniele iniziano a convivere sotto lo stesso tetto, e da lì a pianificare il grande passo. A Nizza di Sicilia i residenti apprendono della notizia del loro matrimonio è stato celebrato a giugno dello scorso anno, come un evento di famiglia. In un clima di grande entusiasmo, non sono mancati commuoventi biglietti di auguri e mazzi di fiori per la “sposina” che è ormai una cittadina nizzardese acquisita.