Messina, tir resta incastrato sulla SS 113 in prossimità del ponte Mella

Un tir, probabilmente nel tentativo di invertire la marcia una volta giunto all'interruzione di San Saba sulla SS113, è rimasto incastrato all'altezza del bivio che conduce alla parte litoranea del villaggio della riviera nord di Messina. L'autista è probabilmenge stato ingannato da Google Map che ancora indica quel tragitto a chi deve muoversi sulla zona rivierasca di Messina. E' successo nelle prime ore della mattinata e ci sono voluti diverse manovre e l'intervento della polizia minicipale per risolvere una situazione che si era fatta alquanto complicata. E' questo solo uno dei tanti disagi che in questi giorni si stanno registrando sulla statale interessata da una frana che comporterà ancora per diversi giorni l'interruzione dell'importante arteria che taglia in due la zona tirrenica del comune di Messina.