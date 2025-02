Messina, salvata una gattina a Montepiselli rimasta tre giorni sull’albero

Per tre giorni è rimasta sulla cima di un grosso albero a Montepiselli, terrorizzata, aspettando che qualcuno la portasse giù. Si è concluso felicemente l'incubo di Emi, una gattina di circa nove mesi. Un gioco finito male per la sfortunata bestiola. Dopo avere fatto su e giù dall'albero un paio di volte, arrampicandosi probabilmente nella parte più alta e cespugliosa, non è riuscita più a scendere, rimanendo alla mercé delle intemperie tra freddo, vento e pioggia , e cercando disperatamente aiuto ogni volta che sentiva un passante. Un miagolare continuo per attirare l'attenzione delle persone. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che sarebbero andati via senza riuscire a prenderla. I lamenti della gattina non hanno lasciato indifferenti i residenti che a sprezzo del pericolo si sono attivati per liberare il felino da quella situazione di sofferenza. In particolare le giovani Maria Merlino e Federica Lilian Martorana, supportate dall'aiuto temerario di un residente della zona che, a mani nude non ha esitato a scalare l'albero, sono riuscite a recuperare Emi e portarla giù. La gattina fa parte di una colonia, recentemente sterilizzata è munita di microchip. Dopo il soccorso è stata consegnata ai volontari dell'Ente nazionale Protezione animali di Messina, presenti con Giuseppe Patriciello, esperto gratuito del Comune per le attività di contrasto al randagismo. La gattina si trova in stallo temporaneo mentre sono già iniziate le ricerche per trovare una famiglia che la possa adottare.