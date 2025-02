Messina, marijuana tra la biancheria: nei guai un 20enne di Bordonaro

Arrestato un giovane pusher nella zona di Bordonaro, a Messina. Si tratta di un ventenne, finito nei guai con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine è scattata nei giorni scorsi, quando i militari della Stazione di Messina Bordonaro hanno iniziato a monitorare i movimenti sospetti attorno all’abitazione del giovane.

Una sorveglianza discreta ma attenta, che ha permesso di raccogliere elementi sufficienti per ipotizzare un’attività di spaccio in piena regola. Così, nel pomeriggio di sabato, è scattato il blitz.

I Carabinieri si sono presentati alla porta del ventenne per eseguire una perquisizione domiciliare. E i sospetti si sono rivelati fondati: nell’armadio della camera da letto, nascosta tra la biancheria, la prova schiacciante. Oltre 90 grammi di marijuana, ben confezionata e pronta per essere piazzata sul mercato. Accanto, un bilancino di precisione con ancora evidenti tracce di droga. Il giovane non ha potuto fare altro che arrendersi all’evidenza. Al termine delle operazioni, è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Nel frattempo, la droga sequestrata è stata inviata ai laboratori del R.I.S. di Messina per le analisi di rito.