Autostrada Messina-Palermo, giorni di disagi: chiuso il tratto tra Rometta e Milazzo

Dalla notte scorsa e fino a venerdì. Cinque giorni di chiusura parziale dell’autostrada A20, nel tratto fra Rometta e Milazzo, che saranno sicuramente un serio banco di prova per la tenuta nervosa degli automobilisti e di chi vive nei nove comuni che saranno invasi da un traffico anomalo. Quando migliaia di mezzi leggeri, ma anche pesanti, devono obbligatoriamente passare per una Statale che taglia in due paesi cresciuti proprio attorno a questo asse viario, i disagi non sono un’ipotesi ma una certezza.

E allora partiamo dalle coordinate e dai tempi di questa chiusura. Dall’una di oggi non è più possibile utilizzare l’autostrada fra Rometta e Milazzo solo in direzione Palermo. La chiusura, secondo l’ultimo aggiornamento del Consorzio autostrade, dovrebbe durare quattro giorni e più precisamente fino alle 20 di giovedì. Quindi qualche ora di pausa e poi dall’una di notte di venerdì e fino alle 24 della stessa giornata, la chiusura riguarderà la direzione opposta e quindi fra Milazzo e Rometta. In estrema sintesi, da stanotte a giovedì notte autostrada chiusa solo fra Rometta e Milazzo e per tutta la giornata di venerdì solo fra Milazzo e Rometta.

Il motivo di una chiusura così prolungata è legato alla ricostruzione del cavalcavia numero 3 che passa sull’autostrada all’altezza di Spadafora e che conduce dalla zona della Statale fino alla frazione di San Martino. Si tratta di uno dei 20 cavalcavia sequestrati dalla Procura di Barcellona qualche anno fa e che, per motivi strutturali, venne demolito e ora sta per essere ricostruito. Una gru, i cui componenti saranno montati nei primi due giorni della chiusura, varerà gli 80 metri del nuovo ponte in una dozzina di ore. A trasferire il carico 18 mezzi pesanti con un trasporto eccezionale per la larghezza anomala.

Il carico di traffico da migliaia di mezzi al giorno finirà tutto sulla Statale 113 che in alcuni punti, come sottolineato al tavolo prefettizio di venerdì scorso, è particolarmente stretta. L’incrocio fra due grossi mezzi o anche i tanti bus che collegano la tutto il territorio tirrenico con il capoluogo, può essere motivo di seri rallentamenti soprattutto nella zona poco dopo Rometta e fino a Torregrotta dove al traffico di chi proviene dall’autostrada si deve aggiungere quello locale sempre corposo. Gli orari di punta, la mattina presto, la fascia del pranzo e poi il tardo pomeriggio i momenti più critici quelli per i quali sempre al comitato operativo di viabilità è stato chiesto un surplus di attenzione da parte delle forze dell’ordine per evitare ogni tipo di ostruzione (basta un parcheggio azzardato) che blocchi tutto il flusso.

Molti pendolari abituati a muoversi in bus o con l’auto per questa settimana si sono riorganizzati con il treno. Anche perché i pullman di linea possono avere tempi più dilatati di viaggio per via del gran numero di mezzi che si riverseranno su quei 18 km di Statale. Un supporto logistico può essere la possibilità di utilizzare come alternativa la strada Irsap che da Valdina porta fino ad Archi, a pochi metri dallo svincolo di Milazzo. I mezzi pesanti soprattutto dovrebbero essere deviati su questa strada, un po’ malconcia, buia in molti punti, ma ampia.