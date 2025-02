Taormina, torna l’idea dell’ufficio alla funivia: riaffidato l’incarico di progettazione

L’ultimo atto risaliva allo scorso settembre, quando era stata affidata l’esecuzione di un saggio per verificare la solidità del suolo. Poi più nulla, anche se l’idea non è mai tramontata.

L’Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina non ha infatti abbandonato la volontà di realizzare nuovi spazi per le attività amministrative all’interno dell’edificio della vecchia stazione motrice della funivia, un’esigenza che la Partecipata del Comune ha espresso ufficialmente di recente confermando l’area già individuata lo scorso anno, sopra i locali cassa dell’impianto funiviario di Mazzarò, per la realizzazione degli uffici.

Una vicenda travagliata esplosa dopo la costruzione in quel punto di un “ufficio d’oro”, costato circa 100.000 euro ma poi smantellato perché privo di autorizzazioni. Adesso Asm ha imboccato la… retta via ripartendo da zero e il direttore generale, Giuseppe Bartorilla, ha affidato l’incarico esterno all’ing. Giuseppe Carmelo Vadalà, professionista di Giardini Naxos, per la progettazione esecutiva e la direzione lavori per la realizzazione di un nuovo locale da adibire ad uffici: la trattativa diretta, partita da una base d’asta di 20.374 euro oltre Iva, si è chiusa con l’offerta presentata dal tecnico per l’importo di 15.800 euro oltre Iva, che gli è valsa l’aggiudicazione.