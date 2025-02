Sicurezza stradale, con Icaro la Polstrada si rivolge ai giovani: il programma a Messina dalle scuole all'Università

Un’iniziativa longeva che, in oltre 25 anni, «ha salvato tante vite umane e ha instillato il seme della legalità in tantissime generazioni». Il comandante della Polstrada di Messina, Antonio Capodicasa, presenta così il Progetto Icaro, ai nastri di partenza con un programma di eventi che si concluderà a maggio. Anche l’edizione di quest’anno è promossa dalla Polizia di Stato, assieme ai ministeri dell’Istruzione e delle Infrastrutture, con la collaborazione di numerosi enti e fondazioni. E per Messina si avvale della media partnership di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, che ne condivide gli obiettivi e la supporta attraverso il proprio network, in particolare rispetto al pubblico giovane con la GDS Academy.

Il primo evento con il film "Young Europe"

Coinvolti anche Università e Ufficio scolastico provinciale di Messina nella programmazione che ha la prima tappa il 18 e il 19 febbraio, alle 8.30 e alle 10.30, al Cinema Apollo di Messina, dove sarà proiettato il film “Young Europe”, scritto e diretto da Matteo Vicino, realizzato nell’ambito del “Project Icarus” dalla Polizia di Stato, riservato a studentesse e studenti del triennio delle Superiori tra città e provincia. “Young Europe” è stato girato in Italia, Francia, Irlanda e Slovenia e ha quali protagonisti giovani europei che con le loro vicende portano sullo schermo il tema della sicurezza stradale: Josephine, ricca parigina lasciata completamente sola dalla famiglia; Julian, giovane irlandese adescato dalla sua lettrice di spagnolo; Federico e Annalisa, due adolescenti italiani nella trappola di un’amicizia pericolosa. Il filo rosso delle emozioni e degli errori sulla strada che legano le varie vicende vuol far riflettere i giovani e gli adulti per promuovere una guida più sicura.