Scuola di Piscittina, la green school di Capo d’Orlando sarà consegnata con largo anticipo

Buone notizie per le scuole comunali di Capo d’Orlando.

Sbloccati i fondi, il cantiere di contrada Piscittina dove si sta realizzando una green school ha ripreso vita e, secondo Palazzo Europa, la struttura potrà essere consegnata a fine anno e quindi molto prima della data ultima prevista dal capitolato d’appalto fissata per marzo del 2026.

A realizzare la scuola che prenderà il posto del vecchio edificio, che è stato completamente demolito, è l’impresa “Lupò Costruzioni” di Messina che si era aggiudicata la gara d’appalto bandita da Invitalia, con il ribasso del 23,956% sull’importo dei lavori a base d’asta di 670.993,55 euro, per un importo contrattuale di 534.961,04 euro.

La gara d’appalto per 865.225,60 euro è stata finanziata grazie ai fondi del “Piano nazionale di ripresa e resilienza - Next Generation EU”.

La nuova scuola, ubicata nella periferia ovest della città, sarà dotata di impianti innovativi per il condizionamento. Saranno infatti utilizzati pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura ed il sistema di ventilazione che controlla il tasso di Co2 ridurrà eventuali contagi da virus.