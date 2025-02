Pronto soccorso dell'ospedale di Milazzo, accesso da via Grazia e stop ai parcheggi davanti all’ingresso

Entrano nel vivo i lavori all’ospedale Fogliani, che porteranno alla realizzazione del nuovo Pronto soccorso e da domani entreranno in vigore alcune modifiche rilevanti per l’utenza che dovrà recarsi al presidio di villaggio Grazia. La direzione sanitaria dell’ospedale ha infatti reso noto che gli attuali accessi non saranno più fruibili proprio per la presenza del cantiere. Dunque per raggiungere il Pronto soccorso occorrerà lasciare l’auto al di fuori del nosocomio e accedere a piedi dal nuovo accesso realizzato con una rampa per i diversamente abili, sulla strada di Grazia, proprio di fronte ad un bar, che immette all’ingresso secondario dell’ex Psichiatria. Da qui sarà possibile accedere nei vari reparti. Novità anche per i pazienti dializzati che potranno accedere nel reparto attraverso il piano seminterrato, dall’ingresso della Farmacia posta al di sotto della passerella di collegamento con il pronto soccorso attuale.

La direzione dei lavori ha inoltre comunicato che sempre lunedì partiranno i lavori di realizzazione della nuova tettoia a copertura dell’accesso del pronto soccorso temporaneo, che dovrebbero durare circa un mese. Quanto alla tempistica dei lavori nella loro totalità, dovrebbero essere completati entro 180 giorni anche se sino ad ora in quasi nessun presidio siciliano il timing è stato rispettato.