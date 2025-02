Paura a Sant'Agata Militello, ospite di una casa famiglia si lancia dal tetto e si ferisce gravemente

Grave episodio stamani a Sant’Agata Militello dove un ospite di una casa famiglia si è lanciato dal tetto della struttura. L’uomo, un 45enne originario di un centro del comprensorio e già affetto da problemi psichici, in mattinata avrebbe manifestato segni di escandescenze e quindi, dopo essere uscito nella terrazza retrostante la struttura , dapprima si è appollaiato sul cornicione e quindi si è gettato nel vuoto. La caduta da un’altezza di una decina di metri avrebbe provocato gravi traumi agli arti inferiori. Soccorso dal personale del 118 l’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato direttamente trasferito in elisoccorso al policlinico di Messina. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento santagatese, la Polizia ed i Carabinieri.