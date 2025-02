Nuovi interventi sul lungomare di S. Teresa di Riva, procedono i lavori dopo il crollo

Si apre un nuovo cantiere sul lungomare di S. Teresa di Riva. A quattro mesi dal loro affidamento, infatti, sono partiti i lavori di sistemazione e livellamento dei tombini presenti sulla carreggiata, molti dei quali da anni rappresentano un’insidia per i mezzi in transito, soprattutto quelli a due ruote, e mettono quotidianamente a rischio l’incolumità dei conducenti.

Un intervento di messa in quota e sostituzione dei chiusini in ghisa, situati sulla corsia di marcia lato mare e finalizzati ad ispezionare la condotta fognaria e il collettore delle acque bianche, finalizzato ad eliminare i dislivelli rispetto al manto stradale, visto che molti pozzetti si trovano ad un livello inferiore tanto da rappresentare una vera e propria buca.

Una criticità, questa, che si trascina da molti anni, in quanto successivamente alla loro posa, avvenuta tra il 1994 e il 1995, molti chiusini hanno registrato un cedimento dovuto anche al carico dei mezzi in transito e non sono mai stati riposizionati alla giusta quota.