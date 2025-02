Messina, ruota di un mezzo Atm in una buca: necessario l'intervento della gru

Intervento sul viale Europa a seguito di quanto accaduto poco dopo le 9 a un bus di linea dell'Atm: una ruota è sprofondata in una grossa buca mentre il mezzo percorreva la strada in discesa. L'inusuale incidente è avvenuto in prossimità dell'ospedale Piemonte, per fortuna senza conseguenze per passeggeri ed autista. Nelle vicinanze della buca peraltro vi è una copiosa fuoriuscita di acque bianche e sul posto infatti sono accorsi, oltre ai vigili urbani, tecnici e vertici di Atm ed Amam per fare piena luce su cause e conseguenze del cedimento del manto stradale. Per la liberazione del mezzo si attende ora una idonea gru.