Messina, al Vascone commercianti delusi e sfiduciati

I lavori sono necessari e previsti da tempo. Non è stata proprio un fulmine a ciel sereno la notizia della delibera di Giunta che fissa al 14 marzo la chiusura del mercato Vascone. Per otto mesi, questo il tempo previsto per i lavori di restyling, gli operatori dovranno traslocare. Le alternative sono note: alcuni nei box (pochi) disponibili nei mercati S. Orsola e Zaera, il resto per strada, nell’area di parcheggio di via Catania, sul lato opposto della strada. Già una volta il trasloco era stato rinviato ma adesso sembra tutto deciso. Grande il malcontento dei commercianti del Vascone, molti non intendono trasferirsi negli altri mercati, ma neanche finire senza garanzie in un parcheggio sotto la pioggia battente o con il sole cocente. C’è anche chi pensa di chiudere. Le riunioni con l’amministrazione comunale non hanno portato ad una soluzione condivisa anche se sono tutti d’accordo sul fatto che i lavori devono essere realizzati.