Lotta alle micro discariche e differenziata a Barcellona: il quadro migliora, resta il nodo mastelli

È destinata ad inasprirsi la battaglia di legalità intrapresa dall’amministrazione comunale nei confronti di chi abbandona rifiuti in strada o su aree pubbliche.

Il Comune di Barcellona, in sinergia con la Polizia municipale e la Dusty, intensificherà gli interventi di monitoraggio del territorio e di rimozione delle micro discariche sparse sul territorio, il cui numero è sensibilmente diminuito: «Al mio insediamento – dice il vicesindaco ed assessore Nicola Barbera – in città se ne contavano quasi un centinaio, mentre oggi sono drasticamente diminuite fino a meno di 20. Non abbassiamo la guardia, soprattutto nelle aree più a rischio come la zona industriale, via Case Alesci e via Terre Forti». Proprio in quest’ultima i vigili urbani e la Dusty sono intervenuti congiuntamente ieri l’altro per rimuovere prontamente dei materiali abbandonati in seguito alla segnalazione da parte di alcuni residenti. Il Comune di Barcellona annuncia maggiore rigore anche per quanto concerne il ritiro dei mastelli codificati ancora in giacenza: «Solo 28 cittadini su 100 hanno ritirato i nuovi mastelli – conferma il vicesindaco – ma presto un’ordinanza indicherà il termine perentorio oltre il quale non sarà più possibile conferire i rifiuti differenziati in modo diverso. Ai contravventori saranno elevate sanzioni pecuniarie. I mastelli saranno personali, identificati con un QR code che si riferirà alla singola utenza. Ciò speriamo scoraggerà dai numerosi furti verificatisi in passato».