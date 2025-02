Risanamento a Messina, Scurria: "Schifani mi ha comunicato il provvedimento di revoca"

Si chiude l’era di Marcello Scurria alla guida dell’ufficio commissariale per l’emergenza risanamento di Messina. Il subcommissario lo ha annunciato questa mattina durante la conferenza stampa convocata nella sede di Camaro. “Il presidente Renato Schifani il 10 febbraio mi ha comunicato il provvedimento di revoca” ha esordito Scurria. “Dopo anni ho un misto di sensazioni, ma voglio metterle da parte e andare al punto. Parafrasando Giovanni Falcone, ovviamente in un contesto diverso, prendo in prestito una sua frase per spiegarvi come mi sento. Prima sono stato colpito, poi delegittimato, isolato e infine revocato”. Il caso era esploso pochi giorni prima di Natale sulla vicenda dell’asta giudiziaria per l’acquisto di due palazzine a Contesse, vicenda che fece scoppiare la polemica con il sindaco Basile.