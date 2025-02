Rassegna stampa 15-02-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, task force in azione per gli interventi relativi ai torrenti Zafferia e San Filippo: ci vogliono 30 milioni

Messina, «Benvenute le segnalazioni ma villa Mazzini sta bene»

IN PROVINCIA

Fatture dell’energia elettrica, il Comune di Terme Vigliatore non è debitore

Milazzo, riemergono dall’oblio gli interni dello storico “Asilo Calcagno”

Musica fino alle 3 a Carnevale: «Capo d’Orlando come Rio». Ma l’ordinaza del sindaco viene contestata da un Comitato di cittadini

Maltrattamenti in famiglia, il Tribunale di Patti assolve due imputati