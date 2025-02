Musica fino alle 3 a Carnevale: «Capo d’Orlando come Rio». Ma l'ordinaza del sindaco viene contestata da un Comitato di cittadini

Festeggiamenti per il Carnevale prolungati nei locali pubblici di Capo d’Orlando. Lo consente l’ultima ordinanza del sindaco Franco Ingrillì, purché gli esercizi (solo quelli al chiuso) siano autorizzati dalla Polizia e osservino i limiti imposti alla diffusione sonora. Il prolungamento dell’orario potrà essere di un’ora o due a seconda se si tratta di fine settimana o meno.

La nuova ordinanza fissa alle 3 lo stop dell’intrattenimento musicale nei giorni 13,14,15,16, 20,21,22,23 27 e 28 febbraio e 1,2,3 e 4 marzo. Ciò non è stato accolto certamente con entusiasmo dal Comitato spontaneo di cittadini che da tempo reclamano notti tranquille nell’isola pedonale. Così il suo rappresentante, ing. Franco Valenti: «L’ordinanza è ambigua e ingenua (o forse furba). Gli amministratori, estendendo fino alle 3 di notte l’impiego della musica all’interno dei locali, sanno benissimo (perché già sperimentato) che gli esercenti non rispetteranno l’orario né il livello dei decibel consentito. Produrranno musica all’esterno e a tutto volume. E le danze con relativi schiamazzi avverranno per strada e sui marciapiedi». Per Valenti, «l’Amministrazione sarebbe stata credibile se nel contempo avesse predisposto un controllo contestuale serio, ogni notte, del rispetto delle norme citate nell’ordinanza».