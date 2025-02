Milazzo, riemergono dall’oblio gli interni dello storico “Asilo Calcagno”

Per la prima volta dopo oltre 50 anni i cittadini hanno potuto vedere l’interno dell’ex Asilo Calcagno. Nella giornata di ieri infatti il sindaco Pippo Midili e l’assessore Santi Romagnolo hanno effettuato un sopralluogo all’interno della struttura situata nel borgo di Vaccarella dove sono in corso i lavori di riqualificazione per realizzare il Museo delle tradizioni marinare, mostrando i vari locali che sono interessati dalla ristrutturazione.

L’obiettivo è inaugurare il Museo in estate. A tagliare il nastro sarà il ministro Nello Musumeci che da presidente della Regione ha concesso al Comune di Milazzo un contributo di un milione di euro per riqualificare l’edificio che il Comune ha acquistato negli anni ‘80 ma che è rimasto sempre chiuso e abbandonato. I tempi, salvo imprevisti dovrebbero essere rispettati. Dopo l’iniziale fase difficile culminata anche nell’avvicendamento della ditta, l’attuale esecutore, la “Fratelli Destro” di Tortorici sta infatti cercando di recuperare il terreno perduto. Completati i solai di interpiano a breve verrà ripristinata la copertura in legno e tegole, si procederà ad installare un vano ascensore per rendere accessibile a tutti la struttura, spazi esterni da ultimare e finestre recuperate nel loro totale bellezza di un tempo. Alla fine ci saranno ben otto grandi spazi espositivi, locali direzionali, oltre ovviamente ai servizi igienici, mentre l’area esterna sarà recuperata per ospitare mostre all’aperto ma anche conferenze e soprattutto sarà la nuova sede del palischermo San Tommaso, attualmente ubicato in piazza San Papino.