Messina, task force in azione per gli interventi relativi ai torrenti Zafferia e San Filippo: ci vogliono 30 milioni

Trenta milioni di euro. È quanto occorre per fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico – già esistenti ma venuti alla luce in modo eclatante dopo il nubifragio di inizio febbraio – che interessano due dei principali torrenti della zona sud di Messina e i versanti collinari di Zafferia e San Filippo. Risorse finanziarie, tecniche e progettuali, da mettere in campo nel più breve tempo possibile.

È quel che è emerso dalla riunione della “task force”, coordinata dalla Protezione civile regionale e svoltasi a Palermo, con all’ordine del giorno «le misure per adeguare le soluzioni progettuali dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito il Messinese nelle scorse settimane». Dirigenti e tecnici si sono riuniti nella direzione di piazza Ignazio Florio, sede della Struttura commissariale guidata dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, per confrontarsi sulla progettazione, «in vista dei lavori di messa in sicurezza che, da una stima sommaria, ammontano a circa 30 milioni di euro», secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della Regione. Lo stesso governatore siciliano ha fatto sapere di seguire «passo dopo passo» l’evolversi della vicenda e ha preannunziato un sopralluogo nelle zone più a rischio di Messina e della provincia.

I rappresentanti del raggruppamento temporaneo di professionisti, coordinato dalla Technital Spa – aggiudicatario della progettazione relativa alle opere di adeguamento e sistemazione dell’alveo del torrente Zafferia e delle opere di mitigazione del rischio alluvionale sul torrente San Filippo –, hanno illustrato gli interventi necessari per eliminare le situazioni di rischio. All’incontro hanno preso parte i tecnici della Struttura contro il dissesto idrogeologico, dell’Autorità di bacino, della Protezione civile regionale e del Comune di Messina) gli interventi che si rendono necessari per eliminare i rischi.