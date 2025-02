Messina, inaugurata la "Casa delle farfalle" al Museo Regionale

Inaugurata la “Casa delle Farfalle” al Museo Regionale di Messina “Maria Accascina”, con grande partecipazione da parte della comunità locale, delle istituzioni cittadine e dell’Università.

L’evento che trasforma un giardino d’inverno in un paradiso tropicale, offre a grandi e piccoli un’opportunità unica per entrare in contatto con la natura in un contesto culturale di eccezione come il Museo di Messina.

L’iniziativa patrocinata dal Comune di Messina ha visto la partecipazione di esponenti dell’ Arma dei Carabinieri, della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco, della comunità accademica con la presenza del Prorettore vicario Giuseppe Giordano, oltre ad una festante quantità di adulti e bambini dimostratisi da subito entusiasti di vedere farfalle fino ad oggi sconosciute o viste solo virtualmente.

Prima del taglio del nastro, il direttore del Museo Orazio Micali aprendo la conferenza di benvenuto, si è dimostrato felice di poter finalmente ospitare un progetto che lo aveva convinto fin da quando gli era stato proposto, ma che non si era potuto concretizzare prima a causa del periodo pandemico e successivamente per i cantieri aperti all’interno del Museo. Un progetto - continua il Direttore Micali - che propone un connubio tra natura ed arte che non può che essere vincente.