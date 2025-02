Messina, colpi di mazza da baseball a una 16enne: avviso del questore per madre e figlia

Scatta l’avviso orale per due donne, madre e figlia, recentemente condannate anche in appello per una aggressione, ai danni di una ragazzina di 16 anni, avvenuta a Santa Lucia sopra Contesse nell’aprile 2024. La vicenda giudiziaria si è conclusa anche in appello, ma adesso per madre e figlia è arrivato anche l’avviso orale disposto dal questore Annino Gargano. Si tratta di una misura che prevede l’invito da parte della autorità di pubblica sicurezza a cambiare comportamenti per evitare di incorrere in altri reati. L’episodio aveva suscito allarme sociale, sia per la giovane età dei protagonisti che per le modalità. L’aggressione si era consumata per strada nei pressi di un bar. La minorenne era stata colpita dall’altra ragazza con una mazza da baseball mentre la madre rimaneva sull’uscio del bar, non solo evitando di intervenire per porre fine alla violenza ma addirittura impedendo l’intervento di chiunque altro per prestare soccorso alla vittima che aveva riportato gravi lesioni. Il processo nei loro confronti si è concluso anche in appello con la condanna. Dall’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura è emerso che non si era trattato di un caso isolato, in quanto le due donne si erano rese protagoniste di un’altra rissa nel settembre del 2023, riportando anche per questa una condanna. Da qui l’avviso orale del questore che ha disposto anche altri sei avvisi orali in provincia, uno a Milazzo e cinque a S.Agata Militello. Emesso anche un Daspo Willy a Villafranca Tirrena. I provvedimenti per aggressioni e comportamenti violenti che coinvolgono spesso minorenni.

Su proposta del Commissariato di Milazzo un altro avviso orale è stato emesso nei confronti di un uomo che la scorsa estate, in piena crisi idrica, avrebbe minacciato gli amministratori affinché cambiassero le priorità dei piani di approvvigionamento delle utenze residenziali, per rifornire per prima la propria impresa commerciale.

È scattato da una proposta del Commissariato di S. Agata di Militello, l’avviso orale che è stato emesso nei confronti di un minorenne, già destinatario poche settimane fa del Daspo Willy, che insieme ad altri 5 giovani è stato coinvolto in una rissa scoppiata in un locale.

Infine, altri quattro avvisi orali, di cui tre su proposta del Commissariato di S. Agata di Militello e uno su proposta del Commissariato di Taormina, sono stati emessi nei confronti di quattro uomini, dei quali è stata valutata la pericolosità sociale, alla luce dei numerosi precedenti penali e di polizia dai quali erano gravati e delle gravi condotte di cui si sono resi autori. Tra i provvedimenti disposti dal questore c’è anche un Daspo Willy nei confronti di un minorenne protagonista di recente di un grave episodio di violenza. Il giovane, mentre si trovava nei pressi di una sala giochi all’interno di un centro commerciale di Villafranca Tirrena, ha aggredito per futili motivi un coetaneo che era in compagnia di alcuni amici. La vittima ha riportato gravi lesioni a un occhio. Al ragazzo è stato imposto il divieto di accesso per un anno nelle immediate vicinanze del centro commerciale e di una serie di negozi e locali sul lungomare Cristoforo Colombo di Villafranca Tirrena .