Messina, «Benvenute le segnalazioni ma villa Mazzini sta bene»

In merito alla situazione di villa Mazzini, dopo le nostre segnalazioni, intervengono la presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato e l’assessore con delega all’Arredo urbano e Spazi pubblici Massimiliano Minutoli.

«La Messinaservizi , in ottemperanza al contratto di servizio sottoscritto e aggiornato in data 8 marzo 2024, svolge puntualmente diversi servizi di manutenzione e pulizia all'interno della Villa. Tra questi: scerbatura e manutenzione del verde con cadenza bimestrale, incluse le potature degli alberi, attività attualmente in corso come da cronoprogramma. Cura e valorizzazione degli alberi monumentali: i quattro alberi presenti all'interno della Villa sono stati censiti, proposti e inseriti nell’elenco degli Alberi monumentali di Sicilia. Manutenzione e monitoraggio delle attrezzature ludiche con cadenza bimestrale, per garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi dedicati ai più piccoli. Presidio fisso giornaliero di un operatore per lo spazzamento e la pulizia manuale delle aree interne alla Villa. Spazzamento meccanico a supporto per tre giorni a settimana.

«La fotografia che il cronista nostalgico riporta sulle pagine della Gazzetta del Sud – evidenziano la presidente e l’assessore – è ingenerosa e non tiene conto del lavoro che è stato fatto per recuperare la piena fruizione della villa all’insegna della sicurezza e della legalità. Dispiace che il cronista percepisca come una perdita l’assenza dei numerosi ambulanti che per anni hanno occupato abusivamente gli spazi pubblici della Villa. L'azione dell’Amministrazione De Luca prima e di quella Basile dopo, è stata volta a ripristinare la legalità, regolamentando l’attività commerciale per garantire una gestione più ordinata degli spazi e migliorare la fruizione dell’area pubblica, nel pieno rispetto delle norme».