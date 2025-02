Rassegna stampa 14-02-2025 edizione Messina

Il tuo browser non supporta i video.

In questo video alcuni dei principali titoli che potrete leggere su Gazzella del Sud- Messina in edicola oggi:

“Mi taglio tutti i giorni, mi impicco tutti i giorni”. Esposti anche a Roma e Palermo per la morte del detenuto messinese Ivan Lauria a Catanzaro

IN CITTA'

“Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”: i vertici di Ses incontrano gli studenti del liceo "La Farina" di Messina

IN PROVINCIA

Duecento nuove attività a Barcellona: segnali incoraggianti per il commercio

S. Teresa di Riva: il torrente “Savoca” è sempre più pericoloso, gli interventi non sono rinviabili

Bandiera blu a Taormina: dopo quella di Mazzeo si guarda adesso alle altre spiagge

Vulcano: «il nuovo pontile operativo prima dell’estate»