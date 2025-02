Messina, il mercato Vascone sarà chiuso otto mesi: dal 14 marzo al 30 novembre

La Giunta comunale riunitasi oggi a palazzo Zanca, tra i provvedimenti all'ordine del giorno ha approvato la delibera proposta dall'assessore alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro avente ad oggetto, il contratto di appalto per la manutenzione straordinaria del mercato Vascone e il consequenziale sgombero dell'area mercatale, al fine di consentire la consegna dei lavori alla ditta S.L. Infrastrutture srl, aggiudicataria dell'appalto.

Il mercato Vascone di via Catania – dispone il provvedimento – sarà temporaneamente chiuso dal 14 marzo prossimo sino al 30 novembre 2025.

L'assessore Finocchiaro in merito evidenzia che: "La chiusura si è determinata non solo per rendere conforme l'area del mercato Vascone alle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale, ma anche per dare seguito alla volontà dell'Amministrazione comunale di intervenire con azioni volte alla riqualificazione e allo sviluppo delle aree e delle infrastrutture mercatali rionali". "Abbiamo cercato da una parte gli assessorati coinvolti e in sinergia con i dirigenti competenti al settore, nonché le Partecipate ATM, AMAM, e Messinaservizi Bene Comune, di trovare le soluzioni più idonee al fine di andare incontro alle esigenze e alle richieste degli operatori mercatali proponendo loro diverse proposte per consentire il proseguimento dell'attività, in vista della chiusura del mercato", aggiunge il vicesindaco Salvatore Mondello.