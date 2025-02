Messina, il furto di San Valentino. Tre giovani rubano in un negozio del centro cittadino: denunciati

Un venerdì pomeriggio abbastanza movimentato a Messina. Nelle ore che caratterizzano la festa di San Valentino in viale San Martino tre persone (due ragazze e un ragazzo) si sono resi protagonisti di un furto in un noto negozio di abbigliamento del centro cittadino. Le due ragazze riescono a fuggire, mentre il giovane viene fermato.

In pochissimi minuti la polizia di Stato arriva sul posto, mentre il ragazzo fermato invita le due ragazze a tornare indietro perchè dalle telecamere di video sorveglianza è emerso chiaramente il furto messo in atto. Tutti e tre sono stati portati in caserma e sono stati denunciati per furto in concorso.