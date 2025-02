Messina, evade dai domiciliari: 36enne beccato a spasso dai carabinieri

Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro, nell’ambito delle verifiche finalizzate al controllo nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno arrestato un 36enne per evasione dagli arresti domiciliari, cui era stato sottoposto per reati contro la persona e contro il patrimonio. Ad operare sono stati i Carabinieri della Stazione di Messina Principale che, non trovando l’individuo a casa, hanno effettuato un servizio di appostamento che ha permesso di rintracciare l’uomo in una via adiacente alla sua abitazione. Il 38enne è stato pertanto condotto in caserma in stato di arresto e, ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.