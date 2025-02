Il Ponte sullo Stretto e l'impatto che avrà nella zona tirrenica: stasera a Scirocco

orna alle 20,30 su Rtp, Scirocco, il talk del venerdì sera condotto da Emilio Pintaldi. Location della trasmissione che sarà dedicata principalmente al ponte sullo Stretto e all' impatto che questo avrà sulla zona tirrenica, sull' autostrada e sulla statale 113, il castello di Spadafora, noto come castello Samonà. A rispondere ai quesiti e alle perplessità dei sindaci dell'area tirrenica, in puntata i rappresentanti dei comuni di Spadafora, Villafranca,, Rometta e Saponara, ci saranno due tecnici di alto profilo della Stretto di Messina Spa: gli ingegneri Daniele Scammacca referente della cantierizzazione e Alessandro Micheli, responsabile dell' alta sorveglianza sulla progettazione stradale.