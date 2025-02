Contro la disinformazione raccontando la verità: la GDS Academy a Messina tra giornalismo e tecnologia

In un mondo che viaggia a velocità folle, in cui il tempo sembra non bastare mai e dove sempre più fonti e mezzi d’informazione si appiattiscono sulla quantità, c’è tanto bisogno di ancore, punti fermi, stelle polari. Qualcosa e qualcuno in grado di fornire vere chiavi di lettura o più semplicemente «raccontare fatti che si sono verificati». E quest’ultimo non è affatto un dettaglio, come ha spiegato ieri il direttore responsabile della Gazzetta del Sud Nino Rizzo Nervo a ragazze e ragazzi del Liceo classico La Farina, nell’ambito della GDS Academy del progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”. La dirigente scolastica Caterina Celesti ha accolto il presidente della Società Editrice Sud Lino Morgante e Rizzo Nervo, che hanno dialogato con i giovani e in particolare con quelli della redazione del giornale d’Istituto Stoà, coordinata dalla professoressa Maria Antonella Dragotto, e del team che partecipa settimanalmente con impegno all’inserto “Noi Magazine”, coordinato dalla giornalista della Gazzetta Natalia La Rosa. Presente anche lo staff scolastico che cura la partecipazione al Tg giovani di Rtp, coordinato dalla vicepreside Antonietta Colosi.

L’incontro si è aperto con una riflessione sull’Intelligenza Artificiale. A precisa domanda della dirigente Celesti, Morgante ha risposto che «se utilizzata in modo proficuo, può essere un’opportunità», mentre Rizzo Nervo, ricordando con soddisfazione di essere stato un allievo proprio del “La Farina”, ha ammesso: «Sarebbe comodo realizzare un articolo in pochi secondi, affidandosi all’IA, ma preferisco che i giornalisti sfruttino la loro intelligenza per comporne uno in un paio d’ore. E cosa c’è di meglio che toccare e sfogliare un prodotto come il quotidiano di carta?». Dal canto suo, Morgante ha raccontato le varie articolazioni del Gruppo editoriale che presiede, tra giornali e siti web (Gazzetta e Giornale di Sicilia), radio (Antenna dello Stretto e Rgs) e televisioni (Rtp e Tgs), per poi soffermarsi sugli investimenti effettuati («abbiamo un centro stampa tra i più importanti in Italia») e sulla nuova veste grafica «che a breve accompagnerà il quotidiano messinese e quello palermitano, visto che il giornale cartaceo resta il business più importante». E ancora: «L’informazione di qualità è giusto che si paghi, perché dietro ci sono lavoro e impegno, costa parecchio e consente di fare fatturato».