Bandiera blu a Taormina: dopo quella di Mazzeo si guarda adesso alle altre spiagge

Auspicando la riconferma della Bandiera blu, chiesta per il secondo anno consecutivo per la spiaggia di Mazzeo, l’amministrazione comunale di Taormina prosegue il lavoro per far sì che anche le altre spiagge del territorio possano ambire all’importante riconoscimento.

La Giunta, su proposta dell’assessore al Turismo Jonathan Sferra, ha infatti approvato una delibera di indirizzo per fissare con largo anticipo gli obiettivi da raggiungere nel corso della stagione 2025, riconoscendo un’importanza strategica al turismo balneare per lo sviluppo economico e sociale del territorio e ritenendo che la qualità delle spiagge e dei servizi offerti rappresenti un fattore determinante per l'attrattività turistica e la competitività, oltre ai benefici significativi in termine di immagine e promozione turistica derivanti dall’ottenimento della Bandiera blu.

L’Ufficio tecnico comunale ha quindi ricevuto l’incarico di rendere fruibili le spiagge del territorio comunale a partire dall’1 maggio, avviando una serie di attività. Innanzitutto partire dalla pulizia del litorale con la collocazione di cestini per i rifiuti differenziati ed emettere un avviso, o un’ordinanza, finalizzata ad informare tutti i proprietari di natanti e beni mobili di qualsiasi natura che occupano abusivamente il litorale marittimo, che si procederà, di concerto con gli organi competenti, alla loro rimozione coattiva. Il Comune dovrà poi preoccuparsi di effettuare gli interventi tecnici finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla collocazione di passerelle per l'accesso al mare, alla collocazione di torrette di avvistamento per la vigilanza dei bagnanti, di bagni chimici ed alla predisposizione dei punti di alimentazione per il posizionamento di docce pubbliche, installandone una per ogni punto “Aspettando la Bandiera” individuato sulla costa.