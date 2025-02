Nuova chiusura dell'A20: da lunedì a venerdì prossimo interdetto il tratto fra Rometta e Milazzo

Cinque giorni di chiusura della A20 nel tratto fra Rometta e Milazzo sono stati programmati da lunedì prossimo e fino a venerdì, al termine della riunione in Prefettura del comitato operativo di viabilità. È necessario questo stop alla Autostrada Messina Palermo per consentire il varo del nuovo cavalcavia a Spadafora, chiuso oramai da oltre 4 anni.

L’autostrada sarà chiusa fra Rometta e Milazzo a partire dall’una di notte di lunedì prossimo e fino alla mezzanotte di giovedì. Da quel momento in poi e fino alle 23:59 di venerdì l’autostrada sarà chiusa in senso inverso, quindi fra Milazzo e Rometta. Dunque, quattro giorni chiusa in una direzione e un giorno, l’ultimo, nella direzione opposta.

Tutto il carico di mezzi leggeri e pesanti sarà deviato sulla strada statale 113 e questo ovviamente aumenterà il carico di traffico nei comuni della fascia tirrenica. A venire incontro alla situazione e a ridurre il disagio potrebbe essere la strada lungomare Irsap che da Valdina porta sino a San Filippo del mela a pochi metri dall’ingresso dell’autostrada di Milazzo.