Torna "Il Mangiastorie", il format di Rtp: la ricerca universitaria al centro della puntata di stasera

Le università sono fucine di idee, laboratori di futuro, luoghi in cui la curiosità umana si trasforma in scoperte capaci di migliorare la nostra vita. Questa puntata del "Mangiastorie" ci porta nel cuore della ricerca scientifica universitaria con il progetto MEDNIGHT dell'Ateneo di Messina, esplorando le sfide, le innovazioni e l’entusiasmo di chi lavora ogni giorno per superare i confini della conoscenza.

Dall’ambiente alle scienze sociali, storie di passione, intuizioni rivoluzionarie e progresso scientifico che rendono tangibile l’impatto della ricerca nella nostra vita quotidiana.

Un viaggio affascinante tra sapere e futuro, per scoprire che il progresso non è solo una parola, ma un'avventura che ci riguarda tutti. Nella sala demo di Cardileforni ci sono: la responsabile del progetto MEDNIGHT, la professoressa Marina Trimarchi, i ricercatori Fabio Ruggiano, Rosaria Plutino, Federica Papa, Marina Russo e Giusy Salzano. Tra gli ospiti anche la giornalista Gisella Cicciò, l'avvocato appassionato di fotografia Daniele Passaro e Saro Gugliotta, presidente di Associbo. Conducono Salvatore De Maria e Marika Micalizzi