Taormina, pochi posti auto per residenti e turisti: il Comune ne vuole realizzare 5.000

«Taormina non è più nelle condizioni di accogliere le persone che vogliono arrivare e stiamo lavorando alle soluzioni per poter consentire alla città di continuare ad ospitare i visitatori».

Lo ha ribadito in consiglio comunale il sindaco Cateno De Luca, affrontando il tema dell’overtourism riproposto in aula dal capogruppo di minoranza Marcello Passalacqua: «Taormina si appresta ad essere invasa nuovamente da turisti di tutte le qualità e di ogni parte del mondo, più o meno educati e più o meno organizzati - ha esordito il leader di “Impegno civico per Taormina” - speriamo di poter rintuzzare questa sorta di attacco, perché tutti i residenti sanno quali sono i problemi dell’overtourism, un turismo di massa che non può essere affrontato con ordine. I parcheggi, purtroppo, a volte non sono sufficienti per contenere l’orda che arriva, la città non è fatta per far transitare le macchine, io insisto sulla pedonalizzazione del centro storico per liberare le strade dalle vetture, ma in questo momento è impossibile. Ogni estate crediamo che si raggiunga il top di presenze - ha aggiunto Passalacqua - ma il numero viene superato l’anno dopo. Speriamo di poter affrontare nel modo migliore possibile l’emergenza della stagione ormai alle porte».

Pedonalizzazione del centro storico che trova pienamente d’accordo il primo cittadino: «Prima di farlo, però, dobbiamo avere la capacità di riuscire a portare a termine il progetto che abbiamo cominciato sui parcheggi - ha risposto in Consiglio - qualificati non tanto simbolicamente in 5.000 nuovi posti auto, che rispecchiano l’esigenza posta dal capogruppo Passalacqua. Oggi non esistono i parcheggi neanche per i residenti e dovranno essere realizzati parcheggi di interscambio e di quartiere funzionali alla strategia di pedonalizzazione, con 50-100 posti ciascuno per liberare il centro storico e consentire ai residenti di avere spazi regolari, visto che al momento il 70% dei cittadini non ha un’area di sosta regolare».