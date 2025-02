Nizza di Sicilia: rimosso e fatto brillare in mare l’ordigno bellico ritrovato sulla costa

Rimosso questa mattina l’ordigno bellico ritrovato sulla costa di Nizza di Sicilia il 22 gennaio. Il Nucleo Sdai (Sminamento Difesa Anti Mezzi Insidiosi) della Marina Militare, con base ad Augusta, è intervenuto con i palombari per il prelievo della bomba, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, e il successivo brillamento in un’area sicura in mare aperto, eliminando così ogni rischio per la popolazione e per le attività marittime. L’ordigno era stato ritrovato da un sub nella zona nord del paese, all'altezza di piazza Colonnello Interdonato, a circa 10 metri dalla battigia e ad una profondità di circa 2 metri. Dopo l’intervento dei Carabinieri di Roccalumera, della Polizia locale e della Capitaneria di Porto di Messina, l’area era stata delimitata e la Capitaneria aveva emanato un’ordinanza che disponeva il divieto di balneazione, transito, navigazione e sosta di natanti, la pesca e ogni attività subacquea e diportistica per un raggio di 50 metri. Oggi, dopo la rimozione, sono state revocate le precedenti ordinanze di interdizione dell’area.