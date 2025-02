Momenti di panico a Corigliano: scoppia un incendio nel box di un condominio

Momenti di panico in via San Giovanni Evangelista a Corigliano per lo scoppio di un incendio in un box di un condominio. A fuoco anche due auto. Dal box si è levata una colonna di fumo nero che ha reso l'aria irrespirabile invadendo in breve tempo le scale e gli appartamenti dello stabile. Diverse le persone intossicate dal fumo, mentre la gente è scesa in strada presa dal paura che il fuoco potesse avviluppare lo stabile.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. Ancora da accertare le cause del rogo che sono al vaglio dei pompieri che hanno prontamente circoscritto le fiamme. Tra le ipotesi vi è lo scoppio di una caldaia dei box di una scuola o l'incendio di materiale infiammabile presente nel deposito.