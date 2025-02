Mobbing e molestie sessuali, dirigente del Policlinico di Messina sospeso per 30 giorni

Mobbing e molestie sessuali. Queste le gravi contestazioni nei confronti di un dirigente di un importante ufficio dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "G. Martino" sono state messe nero su bianco in due dettagliate querele presentate all'autorità giudiziaria in momenti diversi: la prima a novembre dello scorso anno, la seconda poco più di un mese fa. Non è stato reso noto il nome del dirigente, né alcuna specifica sul suo incarico, per tutelare le due donne coinvolte nella vicenda e che hanno presentato la denuncia a seguito di episodi che si sarebbero verificati nel tempo dal momento che erano chiamate a lavorare nello stesso ufficio.

Il dirigente, vanta un curriculum di alto profilo, con docenze, encomi e riconoscimenti pubblici per le sue capacità organizzative. Le accuse a suo carico hanno portato la direzione strategica del Policlinico ad adottare un provvedimento di sospensione di 30 giorni dall'incarico e che è attualmente in corso.