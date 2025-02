Messina: a Villa Mazzini regnano sporcizia, degrado e incuria

Sarà che il cronista ha qualche anno sulle spalle, sarà che in quella villa i ricordi dei rumorosi e divertenti giochi riecheggiano piacevolmente nella memoria, ma lo stato attuale in cui versa Villa Mazzini, a primo impatto, mette un po’ di malinconia.

Il più importante, se non l’unico, polmone verde della zona a nord del Boccetta, meta quotidiana di famiglia e bambini, dopo i recenti lavori di maquillage e le ordinanze sindacali di sgombero per i venditori di giocattolini e caramelle, incute adesso tristezza per i suoi viali praticamente vuoti, per l’assenza di quelle canzoncine per bambini riprodotte dagli altoparlanti gestiti dai “venditori di sogni” che, per anni, sono stati il punto di riferimento - e di ristoro - per tantissime persone.

A mettere malinconia anche lo stato di degrado in cui la villa, inaugurata in pompa magna poco tempo fa dopo i lavori di restyling eseguiti con tanta risonanza, versa oggi. Lavori difficili da individuare, per la verità, al di là di un pavimento adesso senza pericolosi rigonfiamenti.

Per chi fa accesso a Villa Mazzini dal cancello quasi a ridosso della via Placida il biglietto da visita non è certamente dei migliori. La grande voliera in ferro che fino a poco tempo addietro ospitava variopinti e simpatici pappagallini oggi è ridotta a ricettacolo di mobili vecchi, ricolma di pezzi di arredo e di vecchi armadi di metallo. Accanto, delle aiuole mai curate mentre, di fronte, i segni di un qualcosa da riparare che, per stare tutti tranquilli, è stata delimitata intanto con una rete arancione da cantiere.

Lì dove insistevano i tanti giochi, le biciclette da affittare per qualche ora, palloncini e tanto altro, solo qualche gioco e un paio di altalene che, probabilmente, rispetteranno le norme antinfortunistiche ma certamente non coinvolgono proprio nessuno. Dirigendosi verso il laghetto altro degrado accompagna il visitatore sempre per aiuole mai curate, alberi di Natale segati alla base e abbandonati, sporcizia un po’ ovunque.

Finalmente giunti nella grande vasca d’acqua all’interno di una grotta i segni della poca cura subito accolgono l’ospite con transenne che delimitano tutta la recinzione. All’interno del laghetto, non pulito chissà da quanto tempo, le alghe e il muschio sono evidenti sul fondo. A galla pesci rossi e tartarughe d’acqua, alcune delle quali galleggiano chissà da quanto tempo morte, sospinte dal movimento degli altri animali.