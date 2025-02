Cani sulla Messina-Palermo, uno è stato travolto da un'auto. Messi in salvo gli altri due

Incidente in autostrada, intorno alle 14, costato la vita ad un cane che stava camminando incustodito con altri due animali sulla carreggiata nord della Messina-Palermo, all'altezza del viadotto Tarantonio, in direzione Villafranca. E' stato accidentalmente investito da un'auto e scaraventato sulla corsia di emergenza. Ai primi soccorritori, il cane, però, è apparso privo di vita. Si sono fortunatamente arrestate in tempo le altre auto che sopraggiungevano e quindi sono stati subito messi in salvo gli altri due. Sul posto Polstrada ed il soccroso veterinario. Al momento non si conoscono i motivi per i quali i cani, sembrerebbero tre pastori tedeschi, si trovassero sulla carreggiata dell'autostrada. Tra le ipotesi c'è quella che siano sfuggiti al proprietario. Indagini sono in corso.

Un tamponamento tra due auto si è verificato alla stessa ora circa sulla Tangenziale nei pressi dello svincolo di Gazzi. L'urto , in direzione di marcia Catania, non ha provocato feriti. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi.